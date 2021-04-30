Совфед объяснил россиянам, кто имеет право на две пенсии

https://static.news.ru/photo/9b405428-c853-11e9-83f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatiana Morozova/Russian Look

Несколько категорий россиян могут претендовать на две пенсии сразу — это, например, инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — могут получать и бывшие сотрудники силовых структур, — объяснила заместитель главы социального комитета Совфеда Елена Бибикова в беседе с «Парламентской газетой».

По словам сенатора, речь идёт о военных и силовиках, которые вышли на пенсию по выслуге лет, выработали двадцать один пенсионный балл, а также у них есть необходимый стаж — в 2021 году это 12 лет.

Она напомнила, что при двойной пенсии нужно помнить о том, что выплата по старости делится на две части: фиксированную и страховую. В этом случае назначается только страховая часть.

Ранее NEWS.ru писал, что у россиян есть возможность накопить на достойную пенсию в старости. Отказываться от привычного уровня жизни не придётся, если следовать простым правилам приумножения средств. Эксперты советуют четыре способа накопления, включая инвестиции, биржевые счёта и обмен валют.