В Совфеде поддержали идею обнулить НДфЛ для россиян с низкими доходами

https://static.news.ru/photo/07b934ec-b149-11ea-ba6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея введения в России прогрессивной шкалы подоходного налога своевременная и справедливая. Более того, для людей с низким достатком ставку НДФЛ и вовсе следует обнулить, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса обострились проблемы граждан, чьё благосостояние серьёзно пошатнулось. Сенатор подчеркнул, что сейчас в России есть люди, доходы которых покрывают только текущие расходы — питание, оплату услуг ЖКХ, траты на медицину. Именно о них стоит задуматься, предусматривая обнуление ставки НДФЛ.

При этом, считает парламентарий, состоятельные граждане от её повышения «сильно не пострадают и морально, и материально, если они через перераспределительные механизмы поделятся с обществом».

Конечно, не надо её задирать, как во Франции, до 70%. Это глупость, конечно. А вот в рамках 25-30% как предельной ставки НДФЛ для высокодоходных видов бизнеса — это, конечно, разумный подход, — цитирует Рябухина «Интерфакс».

Он подчеркнул, что критерии дифференциации — тема для обсуждения. Она должна быть выверена со всех сторон — с точки зрения количества членов семьи, размера среднегодового семейного дохода и так далее.

Вопрос введения в России прогрессивной шкалы подоходного налога обсуждается не впервые. В кабмине идея повысить ставку НДФЛ для состоятельных граждан витает с 2018 года, тогда речь шла о тех, кто зарабатывает от 7–10 млн рублей в год.

Одно из последних публичных предложений в этой сфере прозвучало в начале марта 2020 года, незадолго до введения масштабных ограничений из-за коронавируса и на старте финансового кризиса. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что в России надо ввести прогрессивный подоходный налог для людей с очень высокими заработками и поднять НДФЛ для богатых до 20–25%. Состоятельными он предложил считать тех, кто зарабатывает от 500 тысяч рублей в месяц.

О том, что в правительстве и администрации президента вернулись к обсуждению этой темы, СМИ сообщили в середине июня. По имеющимся данным, сейчас идёт обсуждение идеи поднять сбор с 13% до 15%. Обеспеченность, как предполагается, будет начинаться от планки в 2-3 млн рублей в год.

При этом, по некоторым данным, обсуждается и вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или больше.

Несмотря на то, что в правительстве информацию о реанимированной дискуссии не подтвердили, во всех фракциях Государственной думы идею о возможном повышении ставки НДФЛ для людей с высокими доходами поддержали, хотя и разошлись в оценках состоятельности и во взглядах на максимальную процентную ставку.

Впрочем, есть и противники преобразований. Так, по мнению руководителя аналитического управления Федеральной налоговой службы России Валерия Засько, повышение налогов для богатых не решит проблемы социальной справедливости. По словам эксперта, бюджет от такой меры будет получать «копейки».

При этом, как писал NEWS.ru, в 2019 году депутаты Госдумы отклонили сразу два законопроекта об увеличении НДФЛ для обеспеченных россиян. Фракция «Справедливая Россия» предлагала поднять подоходный налог до 18% для тех, кто в год зарабатывает более 24 млн рублей, а КПРФ считала правильным снизить налоговую нагрузку на людей с доходом менее 100 тысяч рублей до 5%, а с остальных взимать по повышенной ставке.