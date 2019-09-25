Совет Федерации назначил на должность нового замгенпрокурора России главу надзорного ведомства Воронежской области Николая Шишкина.
По предварительным данным, он начнёт курировать Сибирский федеральный округ, пишет
Накануне сенат утвердил постановление, касающееся составов комитетов после прихода в верхнюю палату парламента новых сенаторов, делегированных регионами по итогам выборов.
Так, бывшего статс-секретаря — замминистра иностранных дел Григория Карасина, которого губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко делегировал в Совфед, включили в комитет по науке, образованию и культуре.
Инна Святенко, которая в течение пяти лет была главой комиссии Мосгордумы, стала членом комитета по социальной политике. Экс-мэра Череповца Елену Авдееву приняли в состав комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а представителя Забайкальского края Баира Жамсуева, который занимал пост зампредседателя комитета по обороне и безопасности, — в члены этого же комитета.
Ранее News.ru писал, что Валентину Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации на новый срок. Других кандидатов на руководящую должность не было.