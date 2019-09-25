https://static.news.ru/photo/964130aa-df8c-11e9-866a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Совет Федерации назначил на должность нового замгенпрокурора России главу надзорного ведомства Воронежской области Николая Шишкина.

По предварительным данным, он начнёт курировать Сибирский федеральный округ, пишет РИА Новости .

Накануне сенат утвердил постановление, касающееся составов комитетов после прихода в верхнюю палату парламента новых сенаторов, делегированных регионами по итогам выборов.

Так, бывшего статс-секретаря — замминистра иностранных дел Григория Карасина, которого губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко делегировал в Совфед, включили в комитет по науке, образованию и культуре.

Инна Святенко, которая в течение пяти лет была главой комиссии Мосгордумы, стала членом комитета по социальной политике. Экс-мэра Череповца Елену Авдееву приняли в состав комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а представителя Забайкальского края Баира Жамсуева, который занимал пост зампредседателя комитета по обороне и безопасности, — в члены этого же комитета.

Ранее News.ru писал, что Валентину Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации на новый срок. Других кандидатов на руководящую должность не было.