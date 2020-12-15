Совфед намерен запретить «треш-стримы» в Интернете

https://static.news.ru/photo/6f904e96-3f76-11eb-9d09-fa163e074e61_660.jpg Фото: reeflay12/VK.com

Совет Федерации планирует законодательно запретить так называемые треш-стримы в Интернете. Решение связано с недавним резонансным случаем с блогером Стасом Решетниковым (Reeflay).

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, власти не должны допускать такие «страшные вещи» в Интернете.

Давайте в конце января обсудим предложения по этому вопросу, — сказала она во время заседания.

Вопрос был поднят сенатором Алексеем Пушковым, который напомнил об инциденте с блогером Reeflay.

Необходимо принимать законодательные меры. Возбуждение уголовного дела по факту смерти — это другое. Мы должны внести такие поправки в законодательство, которые запретят эти «треш-стримы» как таковые, — подчеркнул он.

Пушков также отметил, что в Интернете не должно быть пропаганды поведения, которое унижает жизнь и достоинство человека, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Решетников более двух часов вёл стрим с лежащей в квартире умершей беременной подругой. Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 декабря в квартире у блогера. В настоящее время стример задержан полицией. На допросе Решетников рассказал, что девушка страдала заболеванием кишечника, из-за чего от неё плохо пахло. Из-за этого он выгнал её на балкон. Когда Reeflay всё-таки решил впустить подругу, она была уже мертва. Молодой человек безуспешно пытался реанимировать её, но ничего не вышло. Всё это время он вёл прямую трансляцию из своей квартиры.

Прибывшим врачам блогер не смог внятно объяснить, кто эта девушка, он также не знал её фамилии и возраста. По его словам, Валя занималась проституцией, ей было около 26 лет. После медиков в квартиру Решетникова приехали сотрудники полиции, после чего прямая трансляция прервалась.

Многие пользователи, следившие за стримом, сначала не поверили в случившееся, считая это всё инсценировкой. Однако чем дольше шёл эфир, тем меньше оставалось сомнений, что знакомая стримера на самом деле скончалась.