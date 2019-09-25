Совет Федерации утвердил постановление, касающееся составов комитетов после прихода в верхнюю палату парламента новых сенаторов, делегированных регионами по итогам выборов.
Так, бывшего статс-секретаря — замминистра иностранных дел Григория Карасина, которого губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко делегировал в Совфед, включили в комитет по науке, образованию и культуре.
Инна Святенко, которая в течение пяти лет была главой комиссии Мосгордумы, стала членом комитета по социальной политике. Экс-мэра Череповца Елену Авдееву приняли в состав комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а представителя Забайкальского края Баира Жамсуева, который занимал пост зампредседателя комитета по обороне и безопасности, — в члены этого же комитета.
Помимо этого, бывший глава Елабужского района Татарстана Геннадий Емельянов вошёл в состав комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а представитель от Ингушетии Мухарбек Барахоев включён в комитет по регламенту и организации парламентской деятельности.
Ранее News.ru писал, что Валентину Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации на новый срок. Других кандидатов на руководящую должность не было.