Совфед исключил возможность баллотироваться осуждённым за экстремизм

Совет Федерации РФ принял закон о введении единых правил проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Согласно новым поправкам, осуждённые за экстремизм не смогут баллотироваться в органы власти в течение пяти лет после погашения судимости, передаёт РИА Новости.

Кроме того, новый законопроект запрещает губернаторам, которых отстранил от должности президент, занимать аналогичный пост в любом регионе сроком на пять лет.

Напомним, что ранее Совфед одобрил закон, который предусматривает введение единых правил применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России на выборах и референдумах. Документ был одобрен в ходе пленарного заседания.

Совфед также принял закон, который разрешает банками продавать золотые слитки физлицам за валюту на внеплановом заседании. Советующий документ внесло в парламент правительство. По мнению парламентариев, в нестабильной геoполитической ситуации вложения в золото должны стать для граждан идеальной альтернативой скупкe доллaров.