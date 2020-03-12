https://static.news.ru/photo/5547f590-6455-11ea-9d96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил 14 марта рассмотреть решения региональных парламентов о поддержке поправок в Конституцию РФ. Более двух третей законодательных органов, как требовалось, поддержали законопроект.

Председатель комитета Андрей Клишас уточнил, что в Совфед поступили результаты региональных голосований 12 марта — поправки получили необходимое для принятия количество голосов.

Комитет направил предложение председателю Совфеда Валентине Матвиенко включить вопрос об установлении результатов голосования в регионах на ближайшее заседание Совета Федерации 14 марта, — уточнил Клишас в комментарии NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, среди поправок оказалось предложение об обнулении числа президентских сроков Владимира Путина. Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова внесла его в последний момент — при рассмотрении законопроекта во втором чтении 10 марта. Это изменение позволит Путину снова участвовать в выборах, невзирая на предыдущие четыре срока с перерывом на президентство Дмитрия Медведева.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 22 апреля.