Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил 14 марта рассмотреть решения региональных парламентов о поддержке поправок в Конституцию РФ. Более двух третей законодательных органов, как требовалось, поддержали законопроект.
Председатель комитета Андрей Клишас уточнил, что в Совфед поступили результаты региональных голосований 12 марта — поправки получили необходимое для принятия количество голосов.
Комитет направил предложение председателю Совфеда Валентине Матвиенко включить вопрос об установлении результатов голосования в регионах на ближайшее заседание Совета Федерации 14 марта, — уточнил Клишас в комментарии NEWS.ru.
Как писал NEWS.ru, среди поправок оказалось предложение об обнулении числа президентских сроков Владимира Путина. Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова внесла его в последний момент — при рассмотрении законопроекта во втором чтении 10 марта. Это изменение позволит Путину снова участвовать в выборах, невзирая на предыдущие четыре срока с перерывом на президентство Дмитрия Медведева.
Общероссийское голосование по поправкам назначено на 22 апреля.
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