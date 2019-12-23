https://static.news.ru/photo/57a7abc0-253d-11ea-9e13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать хорошую ель. Искусственная ёлка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов.

На упаковке ёлки обязательно должна быть информация о пожарной безопасности. Ёлка не должна источать неприятный химический запах и иметь в составе опасные для здоровья вещества, сообщается на сайте ведомства.

Что касается живой ёлки, её нужно выбирать с ровным и достаточно толстым стволом без трещин. Ветки должны быть гибкими, если же они ломаются, брать такую ёлку не стоит. Это значит, что она старая и скоро осыпется.

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