Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать хорошую ель. Искусственная ёлка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов.
На упаковке ёлки обязательно должна быть информация о пожарной безопасности. Ёлка не должна источать неприятный химический запах и иметь в составе опасные для здоровья вещества,
Что касается живой ёлки, её нужно выбирать с ровным и достаточно толстым стволом без трещин. Ветки должны быть гибкими, если же они ломаются, брать такую ёлку не стоит. Это значит, что она старая и скоро осыпется.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне рассказали, каким образом можно создать себе новогоднее настроение. Как правило, главный зимний праздник ассоциируется с запахом мандаринов, украшением ёлки, походом по магазинам за подарками.
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