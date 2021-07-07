Советскую колбасу и хлеб по ГОСТу предложили вернуть на полки магазинов

Депутат Госдумы Владимир Кашин предложил вернуть советские ГОСТы на изготовление продуктов питания. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что на это есть общественный запрос.

По его мнению, именно государство должно обеспечить россиян продуктами первой необходимости. Сейчас же наблюдается ситуация, при которой производители продуктов «дерут одуренные деньги» ещё и с риском для здоровья россиян из-за контрафактных товаров.

В советское время работали ГОСТы, разработанные наукой. Вот положено в колбасе иметь такое количество мяса говядины, свинины, конины — всё, так должно и быть. Положено в хлебе иметь такое количество муки, дрожжей, других ингредиентов — и ни на грамм больше, — возмутился он.

Он возмутился, что ГОСТы теперь не соблюдаются, и производители, как хотят так и устанавливают цены: «Какие-то три изюминки добавили, он уже стоит 500 рублей».

Он потребовал ввести государственное регулирование и гостовскую номенклатуру. Чтобы хотя бы несколько вариантов хлеба были по стандарту, а дальше на выбор.

Также, по его словам, правительство должно унифицировать производство и продажу некоторых видов макарон, молока, рыбы, мяса, соли и других продуктов первой необходимости.

Кашин не первый народный избранник, критикующий продукты на российских полках магазинов. Ранее Виталий Милонов потребовал запретить именовать мясной ту продукцию, доля настоящего мяса в которой составляет менее 50%.