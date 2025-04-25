Советский салат «Пассажирский»! Бюджетное блюдо с обалденным вкусом

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Советский салат «Пассажирский» — вкус детства за копейки! Этот простой, но удивительно вкусный салат родом из 60-х годов прошлого века. Его готовили из доступных продуктов, но благодаря удачному сочетанию ингредиентов он получался сытным, пикантным и очень аппетитным. Идеальный вариант для бюджетного, но вкусного ужина!

Ингредиенты

Куриная печень — 300 г

Маринованные огурцы — 3 шт. (средние)

Красный лук — 1 шт.

Зеленый горошек - 1 банка

Уксус 9% — 2 ст. ложки

Майонез — 150 г

Чёрный перец — по вкусу

Зелень для подачи

Приготовление

1. Подготовьте печень: замочите её на час в молоке или воде (это уберёт горечь), затем отварите или обжарьте на небольшом количестве масла до готовности. Остудите.

2. Лук нарежьте полукольцами, залейте кипятком на пять минут, затем слейте воду, добавьте уксус и оставьте мариноваться.

3. Огурцы и печень нарежьте тонкой соломкой. В миске смешайте печень, огурцы, маринованный лук, горошек, добавьте чёрный перец и майонез. Аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте зеленью. Приятного аппетита!

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