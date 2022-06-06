Умер советский летчик-космонавт Валерий Рюмин

Фото: NASA Kennedy Space Center/wikimedia.org

Валерий Рюмин

Советский летчик-космонавт Валерий Рюмин, который совершил четыре полета общей продолжительностью 371 сутки и работавший в открытом космосе, ушел из жизни на 83-м году жизни, сообщается на сайте Роскосмоса. Глава корпорации Дмитрий Рогозин назвал это невосполнимой потерей и принес соболезнования близким космонавта.

Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах, — заявил Рогозин.

Рюмин родился 16 августа 1939 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Окончил факультет электроники счетно-решающей техники в Московском лесотехническом институте, а в 1980 защитил диссертацию и получил степень кандидата технических наук. В марте 1973 года был назначен космонавтом-испытателем. Руководил полетом станций «Салют-7» и «Мир», а также программами «Мир — NASA» и «Мир — Шаттл».

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