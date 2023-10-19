«Советский идиотизм»: шеф-повар Ивлев раскритиковал Миронова Шеф-повар Ивлев раскритиковал Сергея Миронова за идею звать мигрантов в общепит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы люди хотели работать в кафе и ресторанах, им нужно дать нормальные условия, достойную зарплату и хорошее образование, заявил NEWS.ru шеф-повар Константин Ивлев. Так он прокомментировал предложение председателя координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова привлечь в Россию больше мигрантов, чтобы устранить дефицит кадров в сфере общепита.

Я вообще не понимаю, о чем он говорит. Что значит мигрантов нет и работать некому? Для того чтобы люди хотели работать в заведениях, дайте им нормальные условия, нормальную зарплату, нормальное образование, в конце концов. Мы надеемся на мигрантов, но при этом ничего не даем своим. Миронов просто воздух содрогает, делая вид, что он что-то там творит и кому-то помогает. Я вообще в шоке, если честно. Это советский идиотизм, — сказал Константин Ивлев.

Он добавил, что более важная проблема в сфере общепита — отсутствие качественного образования. По его словам, в России нет «ни одного вменяемого колледжа либо обучающей базы, где будут готовить поваров по современным стандартам». Именно поэтому, по мнению шеф-повара, возникает «синдром борща» — если каждому дать приготовить борщ, то он у всех будет разным.

У нас нет базиса, нет классики, — подчеркнул Константин Ивлев.

Ранее ресторатор Сергей Миронов заявил, что в России исчерпаны резервы рабочей силы, в связи с чем необходимо срочно привлечь в страну новых мигрантов. Он предсказал соответствующие изменения в миграционной политике в самое ближайшее время. По его словам, бизнес-омбудсмен Борис Титов уже выступал с подобной инициативой, которая должна быть реализована в обозримом будущем.