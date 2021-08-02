«Советская кондовая история»: как повлияет на Москву отказ от генплана

Столичный мэр Сергей Собянин предложил отказаться от генплана Москвы при дальнейшей застройке города. Вместо этого будет создан обновляющийся «мастер-план». В этом документе предлагаются разные варианты развития территории с последующим обсуждением представителями власти и общественниками. Мэр рассказал о преимуществах нового подхода, который позволит сделать развитие города более динамичным. Некоторые опрошенные NEWS.ru эксперты скептически отнеслись к затее Собянина, в том числе потому, что под неё пока не подготовлена законодательная почва.

Градоначальник заявил, что Москве следует отказаться от жёсткого «советского» генплана города. Этот документ планируется перевести в режим обновляющегося мастер-плана.

Генплан — это советская кондовая история, — уверен Собянин.

В мэрии считают, что городу необходима другая стратегия развития, которой следуют Лондон и другие города.

Одни специалист полагают, что мастер-план в его современном понимании рассчитан в первую очередь на уже сложившиеся города. При этом генплан предназначен в большей степени для развития слабоосвоенных территорий. Другие эксперты утверждают, что генплан — это проект землепользования исходя из «обязательств города перед населением», а мастер-план — скорее проект инвестиционной деятельности на заданной территории. Общего взгляда на этот вопрос пока не видно, ряд урбанистов считает, что между терминами вообще разницы нет, либо они различаются лишь по долгосрочности.

Но это не документ, а процесс. Процесс обсуждения, осмысления, куда мы двигаемся. Поэтому, честно говоря, мне не хочется никакой новый генплан разрабатывать. По плану эти работы ведутся, но не более того, — отметил Собянин.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Похожее заявление он уже делал в ходе Московского урбанистического форума. Градоначальник отметил, что сейчас в столице нет стратегии развития районов и эту нишу нужно заполнить.

Нужно системно посмотреть на развитие московских районов, на каждый район как на отдельный город в городе. Такой новый взгляд на развитие районов по моим ощущениям сегодня чрезвычайно востребован со стороны жителей, — сказал мэр.

Мастер-план для развития города намного лучше, чем привычный генплан, отметил в беседе с NEWS.ru архитектор Пётр Шутов, известный проектами реставрации московских исторических объектов, а также зданий в Европе. Ведь советская система не учитывает реалии быстро меняющегося современного мира. Например, ещё пять лет назад никто не мог предложить, что в Москве станет столько самокатов и для них потребуется создать специализированную среду. Генплан, конечно, «не может проработать этот вопрос», а более гибкий план — сможет, добавил Шутов.

Генплан и другие советские подходы в градостроительстве давно устарели, ведь сейчас кроме государства есть бизнес и гражданское общество, которые выдвигают инициативы по созданию того или иного объекта, сообщил в беседе с NEWS.ru урбанист, блогер Аркадий Гершман. Поэтому система мастер-плана является более современной и правильной.

Существует другая проблема — мастер-плана ещё физически не существует. Нигде в документах он не прописан. Возникает вопрос, как туда вписать программу реновации, которая в столице идёт полным ходом. Кстати, в генплан она тоже не была включена.

С таким отношением к планированию говорить о том, что один план плохой, а другой хороший, неправильно. Мы пока этими инструментами пользоваться не умеем. Аркадий Гершман урбанист, блогер урбанист, блогер

Есть большая вероятность того, что будет потрачена огромная сумма на разработку мастер-плана, потом на его принятие. А затем выяснится, что он не отвечает каким-то требованиям, и про него просто забудут, резюмирует собеседник NEWS.ru.

Неважно, как мы назовём, генпланом или мастер-планом, Москва — город не для людей, сообщил NEWS.ru предприниматель, владелец компании по управлению недвижимостью Андрей Ковалёв. Чтобы это исправить, нужно полностью менять отношение к развитию города. Например, промзоны в таком объёме Москве не нужны. Их место должно занимать качественное малоэтажное жильё, а не «человейники», подчеркнул бизнесмен. Торговых центров и магазинов также должно становится меньше, ведь в последние годы наметился тренд — торговля уходит в онлайн. На их месте должны появиться кафе, парки и спортивные площадки.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв озвучивал другую информацию. Новый генеральный план развития Москвы планируется разработать и утвердить не позднее 2025 года. Его разработка началась несколько месяцев назад, отметил Бочкарёв.