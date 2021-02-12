Советники по воспитанию в школах не будут заниматься идеологией

https://static.news.ru/photo/82d7be12-6dde-11eb-b77c-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о работе советников по воспитанию в школах. Он подчеркнул, что деятельность специалистов не будет связана с идеологической составляющей.

Это молодой человек, выпускник педагогического вуза, который говорит со школьниками на одном языке и организует их внеучебную деятельность — спортивные мероприятия, театры, музеи, — сказал Кравцов в эфире телеканала «Россия 1».

Министр обратил внимание, что речь идёт исключительно об организации внеучебной деятельности. Он заявил, что не может быть разговора об идеологическом контроле, поскольку недопустимо использовать школьников в достижении каких-либо интересов.

Ранее NEWS.ru писал, что семилетнего ребёнка избили в одной из московских школ. Инцидент произошёл в образовательном учреждении, расположенном в Тверском районе столицы.

Информация о происшествии поступила из детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова, куда доставили ребёнка. Уточняется, что у мальчика ушиб носа. По словам ребёнка, его избил знакомый ему человек. Однако детали инцидента не уточняются.