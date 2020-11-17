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Советника президента России госпитализировали с коронавирусом

19:34, 17 ноября 2020 19
Владимир Толстой Владимир Толстой Фото: Kremlin.ru

Советник президента России по культуре Владимир Толстой проходит лечение от коронавируса в стационаре.

Это так. Пока ничего страшного не происходит, — сообщил ТАСС чиновник.

По его словам, дата выписки пока не определена.

Ранее NEWS.ru писал, что одного из ведущих шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, шоумена Дмитрия Хрусталёва 14 ноября госпитализировали. Артиста доставили в одну из больниц в городе Сестрорецке на территории Ленинградской области. Состояние Хрусталёва расценивается врачами как тяжёлое. Шоумен находится в реанимации. У него подтверждено заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Его доставили в больницу № 40, специализирующуюся на лечении пациентов с COVID-19.

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