Советник главы Роскосмоса Сафронов отказался заключать сделку со следствием

https://static.news.ru/photo/d7ff9548-3ee7-11eb-80e8-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался от сделки со следствием, которую ему предложили в начале процесса.

Об этом ТАСС рассказал адвокат Сафронова Иван Павлов. По словам юриста, «в самом начале уголовного преследования» его клиенту устно предложили заключить сделку со следствием. Обвиняемый предложение отверг и продолжил настаивать на своей невиновности.

После этого ему не делали подобных предложений в присутствии адвокатов, а, согласно закону, без присутствия защитника заключать сделку со следствием незаконно. Появившуюся информацию в СМИ на этот счёт я считаю вбросом, — сообщил Павлов.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Сафронов уверен, что его задержание связано с журналистской деятельностью. Президент РФ Владимир Путин, комментируя дело, заявил, что уголовное преследование экс-журналиста связано исключительно с передачей секретных сведений.

Как писал NEWS.ru, ведущие уголовное дело Сафронова следователи ФСБ обратились к Минобороны для уточнения степени секретности данных, в передаче которых подозревают советника главы Роскосмоса.