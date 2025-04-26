Совет по развитию пивоваренной отрасли создали в России

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Под эгидой пивоваренного гиганта «Балтика» сформирован новый экспертно-консультационный орган, объединяющий ведущих специалистов и участников рынка пивоварения и безалкогольных напитков. Главная цель нового объединения — создание оптимальных условий для роста и устойчивого развития российского пивоваренного сектора.

Председателем совета стал основатель компании «Балтика» Таймураз Боллоев. Также в него вошли генеральный директор «АБ Инбев Эфес» Николай Тюрников и председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

В настоящее время в сфере производства пивоваренной продукции отсутствует сбалансированная государственная политика, нет ни одного документа стратегического планирования, определяющего развитие отрасли, включая ее сырьевую базу, на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Многие годы российское пивоварение не было в фокусе внимания, и объединение отрасли просто необходимо, чтобы сообща развивать целевые программы, центр экспертиз, сырьевую базу, проводить исследования и внедрять инновации. Совместно с экспертами планируем идти по пути решения наших общих насущных задач, — поделился Боллоев.

Основные задачи совета включают разработку общей позиции относительно существующих проблем и подготовку рекомендаций по изменению текущего регулирования в пивобезалкогольном секторе. Киселев подчеркнул, что благодаря ему культура пивоварения и пития будет развиваться.

Ассоциация виноградарей и виноделов России представляет производителей перед государством, участвует в законотворческой работе, организует контроль качества продукции. Совет пивоваренной отрасли собирается работать так же — развивать культуру пивоварения и культуру пития, — сказал он.

Николай Тюрников в свою очередь выразил уверенность, что «АБ ИнбевЭфес вошли в состав новой организации, поскольку понимают важность совместных усилий по формированию стратегии развития индустрии с опорой на опыт разных представителей отрасли и бизнеса».

Ранее министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на спортивные стадионы. Он уверен, что это поспособствует появлению дополнительных денежных средств на развитие спорта и содержание спортивных объектов.