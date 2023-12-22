Совет Федерации разрешил Росгвардии иметь свои добровольческие формирования

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, следует из решения, принятого на 558 пленарном заседании в пятницу, 22 декабря. На их участников будут распространяться льготы и соцгарантии, на которые сегодня имеют право мобилизованные, контрактники и добровольцы, содействующие Вооруженным силам России.

Формирования Росгвардии могут быть привлечены также и для выполнения задач по обороне в период мобилизации, военного положения, вооруженного конфликта, режима контртеррористической операции и при использовании войск нацгвардии за пределами РФ.

Также Совет Федерации одобрил закон об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Пока подобная мера действует только в отношении Вооруженных сил страны.

Ранее сообщалось, что в России предложили поручить Росгвардии охрану детсадов, школ и техникумов. Авторы инициативы считают, что образовательные учреждения сейчас защищают непрофессиональные охранники, зачастую предпенсионного возраста, которые мало что могут сделать в критической ситуации. Сотрудники же Росгвардии имеют необходимую подготовку и полномочия для адекватной защиты гражданских лиц от вооруженных преступников.