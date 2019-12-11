https://static.news.ru/photo/94a1da8a-1c48-11ea-97ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников выразил мнение, что День Конституции России не должен быть выходным.

У меня есть ощущение, что ратующие за это пользуются формулой «было бы желание устроить выходной, а повод всегда найдётся». Лично я не вижу связи между принятием конституции и выходным днём, — цитирует Калашникова Агентство городских новостей «Москва».

День Конституции России традиционно отмечается 12 декабря. До 2005 года этот праздник являлся выходным днём.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин, находясь на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), отреагировал на предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным.