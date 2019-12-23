https://static.news.ru/photo/84231dbe-257a-11ea-8724-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон о расширении спектра нотариальных действий, которые можно совершать удалённо в электронной форме. Ранее его приняли депутаты Госдумы.

Как сообщает АГН «Москва», закон расширяет спектр нотариальных действий, которые можно совершить в электронной форме удалённо, без личной явки к нотариусу. К таким действиям отнесли освидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, выдачу выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, принятие в депозит денежных средств, взыскание денег или истребование имущества от должника по исполнительной надписи нотариуса, депонирование безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг, обеспечение доказательств в виде осмотра интернет-сайта и ряд других.

Как писал NEWS.ru, этот закон также вводит возможность совершения дистанционной сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны. При этом достоверность волеизъявлений в таком случае устанавливается и гарантируется каждым нотариусом. Кроме того, принимать документы на хранение нотариус сможет не только в бумажном виде, но и в электронном.

Чтобы воспользоваться правом на получение услуг в электронном виде, необходимо направить нотариусу через единую информационную систему нотариата (либо через портал госуслуг) заявление, удостоверенное усиленной квалифицированной электронной подписью.