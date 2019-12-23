Совет Федерации одобрил закон о расширении спектра нотариальных действий, которые можно совершать удалённо в электронной форме. Ранее его приняли депутаты Госдумы.
Как
Как писал NEWS.ru, этот закон также вводит возможность совершения дистанционной сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны. При этом достоверность волеизъявлений в таком случае устанавливается и гарантируется каждым нотариусом. Кроме того, принимать документы на хранение нотариус сможет не только в бумажном виде, но и в электронном.
Чтобы воспользоваться правом на получение услуг в электронном виде, необходимо направить нотариусу через единую информационную систему нотариата (либо через портал госуслуг) заявление, удостоверенное усиленной квалифицированной электронной подписью.
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