https://static.news.ru/photo/3ef457c4-6e92-11ea-9a49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации на заседании 25 марта одобрил законопроект, позволяющий частным охранным предприятиям обеспечивать безопасность в аэропортах и на объектах их инфраструктуры.

Документ ранее был внесён в Госдуму членом Совфеда Вячеславом Тимченко. Как передаёт РИА Новости, согласно этой законодательной инициативе, в статьи 83 и 84 Воздушного кодекса РФ внесут изменения, которые разрешат охрану аэропортов аккредитованным для этой цели юрлицам.

Сенатор Тимченко заявил, что монополия ведомственной охраны в сфере обеспечения транспортной безопасности приводит к неоправданной финансовой нагрузке на бюджеты аэропортов с небольшим пассажиропотоком, что, в свою очередь, сказывается на объёме авиаперевозок.

Законопроект теперь ожидает подписи президента России Владимира Путина и официального опубликования, после чего новая юридическая норма вступит в силу.

Как ранее писал NEWS.ru, Международная ассоциация аэропортов (организация, объединяющая аэропорты, которые обслуживают примерно 70% российского пассажиропотока) обратилась с просьбой о помощи к премьер-министру РФ. Представители организации заявили, что из-за пандемии коронавирусной инфекции некоторые российские воздушные гавани могут обанкротиться.