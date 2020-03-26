Совет Федерации на заседании 25 марта одобрил законопроект, позволяющий частным охранным предприятиям обеспечивать безопасность в аэропортах и на объектах их инфраструктуры.
Документ ранее был внесён в Госдуму членом Совфеда Вячеславом Тимченко. Как
Сенатор Тимченко заявил, что монополия ведомственной охраны в сфере обеспечения транспортной безопасности приводит к неоправданной финансовой нагрузке на бюджеты аэропортов с небольшим пассажиропотоком, что, в свою очередь, сказывается на объёме авиаперевозок.
Законопроект теперь ожидает подписи президента России Владимира Путина и официального опубликования, после чего новая юридическая норма вступит в силу.
Как ранее писал NEWS.ru, Международная ассоциация аэропортов (организация, объединяющая аэропорты, которые обслуживают примерно 70% российского пассажиропотока) обратилась с просьбой о помощи к премьер-министру РФ. Представители организации заявили, что из-за пандемии коронавирусной инфекции некоторые российские воздушные гавани могут обанкротиться.
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