Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды по 14,68 рубля за акцию

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Совет директоров компании «Роснефть» рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2024 года в размере 14,68 рубля за одну акцию, указывается на портале раскрытия корпоративной информации. По текущим ценам это дает доходность в размере 3,1%.

Отмечалось, что окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании 30 июня на общем собрании. 20 июля будут определены все лица, имеющие право на получение дивидендов.

Как отметили обозреватели РБК, предыдущие дивиденды за девять месяцев 2024 года были рекордными для промежуточных, «Роснефть» выплатила держателям 36,47 рубля за акцию. Общий размер дивидендов компании за 2024 год таким образом составляет 51,15 рубля за акцию.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в сумме 786,9 млрд рублей. Решение об этом было принято по итогам заседания 22 апреля. Таким образом, доход составил 34,84 рубля за обыкновенную и привилегированную акцию. Отмечалось, что это рекордный для организации объем дивидендов.

До этого сообщалось, что ЛУКОЙЛ, X5 и МосБиржа объявили дивиденды в 2025 году. В частности, совет директоров нефтяной компании рекомендовал выплатить по итогам прошлого года дивиденды в размере 541 рубля за акцию. Дивдоходность по текущим ценам равняется 8,29%.