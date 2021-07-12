Совет директоров ЛУКОЙЛа покинули три иностранца

Совет директоров ЛУКОЙЛа покинули экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюсcель, член Американо-российского делового совета, президент TTG Global LLC Тоби Гати и председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгaлтеров Англии и Уэльса Роджер Мaннингс. Их имена отсутствуют в обновлённом разделе «Совет директоров» на сайте «Лукойла».
Сейчас в совет директоров компании
Ранее стало известно, что 5 марта агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 26 российских компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Они помещены в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Понижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) коснулось, в том числе компаний «Газпром», «Татнефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Башнефть», «Северсталь», «Сибур Холдинг».