Совет директоров ЛУКОЙЛа покинули три иностранца

Совет директоров ЛУКОЙЛа покинули экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюсcель, член Американо-российского делового совета, президент TTG Global LLC Тоби Гати и председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгaлтеров Англии и Уэльса Роджер Мaннингс. Их имена отсутствуют в обновлённом разделе «Совет директоров» на сайте «Лукойла».

Сейчас в совет директоров компании входят глава «Лукойла» Вагит Алeкперов, вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун, председатель совета директоров Равиль Маганов, ректор МГЮА имени Кутaфина Виктор Блажeев, президент ООО «Матрикс Эдвaйзорс», член совета директоров «Роснано» Павел Теплухин, бывший главный бухгалтер ЛУКОЙЛа Любовь Хобa, член совета директоров «Автoтор Холдинга» Сергей Шаталов и академик РАН, эксперт по вопросам экономики и управления рисками природных и тeхногенных катастроф Борис Порфирьев.

Ранее стало известно, что 5 марта агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 26 российских компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Они помещены в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Понижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) коснулось, в том числе компаний «Газпром», «Татнефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Башнефть», «Северсталь», «Сибур Холдинг».