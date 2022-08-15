Совет директоров лоукостера «Победа» назначил нового гендиректора Гендиректором «Победы» назначили бывшего первого замгендиректора «Авроры» Тыщука

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Совет директоров российского лоукостера «Победа» назначил генеральным директором лоукостера Дмитрия Тыщука, который ранее занимал должность первого замгендиректора авиакомпании «Аврора», пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании. Тыщук утвержден на должность сроком на пять лет и приступает к исполнению обязанностей 16 августа.

Решением совета директоров авиакомпании «Победа» по итогам заседания, состоявшегося 12 августа 2022 года, на должность генерального директора лоукостера избран Дмитрий Тыщук, — говорится в сообщении.

Тыщук с 2013 года занимал пост первого заместителя генерального директора авиакомпании «Аврора». «Победа» отмечает, что при его управлении увеличились объемы перевозок и открылись новые направления в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее генеральный директор лоукостера Андрей Калмыков заявил о решении уйти из авиакомпании. В письме сотрудникам он заявил, что намерен заняться развитием других проектов, где в текущих условиях «сможет принести больше пользы». При этом топ-менеджер отметил, что компания абсолютно устойчива, на её счетах находится рекордный объём денежных средств, кредитные обязательства отсутствуют.