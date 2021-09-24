Совершившему самоубийство главе пермского СК грозило уголовное дело

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин начал доследственную проверку в отношении главы пермского СК Сергея Сарапульцева, который позднее совершил самоубийство. Ему грозило уголовное дело о халатности, пишет URA.ru со ссылкой на источники в ведомстве.

Бастрыкин не только обещал снять Сарапульцева с должности, но и инициировал доследственную проверку в отношении руководителя следственного главка по признакам халатности. А такие случаи бывали, и не редко. Это его стиль — приехать на место после резонансной трагедии и провести проверку в отношении руководства, — рассказал собеседник издания.

Другой источник подтвердил журналистам, что проверка была назначена именно по факту стрельбы в университете, а не из-за самоубийства Сарапульцева.

При этом сотрудникам СМИ пока не удалось получить комментарий в СК.

Накануне СМИ сообщали, что есть две вероятные причины самоубийства Сарапульцева.Согласно первой, силовика раскритиковали на совещании из-за стрельбы в Пермском госуниверситете (ПГНИУ). По другой, суицид полковника юстиции не связан с его профессиональной деятельностью, а касается семейных проблем.

За несколько часов до самоубийства силовика в региональном подразделении СКР прошло совещание. В ходе мероприятия его обвинили в плохой организации расследования обстоятельств нападения на университет, а также в том, что он с опозданием отреагировал на жалобы жителей.

О самоубийстве главы Следственного комитета по Пермскому краю стало известно вечером 23 сентября. Эту информацию подтвердили в СК.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Были убиты шесть человек,ещё 47 пострадали. В нападении подозревается студент-первокурсник Тимур Бекмансуров.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин посетил Пермь и провёл оперативное совещание о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту массового убийства. Он распорядился проверить соответствие мер безопасности в университете установленным требованиям.