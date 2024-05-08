«Совершают подвиги»: в Донецке призвали поставить памятник коммунальщикам Военкор Руденко призвал поставить памятник погибшим коммунальщикам в Донецке

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Военный корреспондент Андрей Руденко выразил надежду, что в центре Донецка воздвигнут памятник погибшим сотрудникам коммунальных служб. В своем Telegram-канале журналист подчеркнул, что эти люди делают все для жизни городов и поселков Донецкой Народной Республики. По его словам, работники различных коммунальных предприятий ежедневно совершают подвиг, находясь под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины.

Я надеюсь, что погибшим сотрудникам коммунальных служб рано или поздно воздвигнут памятник в центре Донецка. Эти люди все страшные годы делают все для того, чтобы города и поселки ДНР жили. Под ежедневными обстрелами сотрудники различных коммунальных предприятий каждый день совершают свой подвиг. И это нужно ценить как властям, так и обычным жителям нашей страны, — написал Руденко.

Ранее на мемориальном комплексе «Саур-Могила» в ДНР развернули георгиевскую ленту длиной 300 метров. Министр молодежной политики региона Кирилл Макаров пояснил, что активисты установили символ воинской доблести у подножия памятника на рассвете. По его словам, ленту развернули в преддверии 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.