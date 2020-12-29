Глава СПИД-центра назвал «врагами народа» антипрививочников

https://static.news.ru/photo/df8dc134-4b19-11eb-9306-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Соучредитель фонда «СПИД.Центр» журналист Антон Красовский назвал «врагами народа» тех, кто не хочет прививаться от коронавируса. Из-за антипрививочников, считает Красовский, «умрут старики и дети».

Своё мнение глава СПИД-центра высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Если ты не привился — ты враг народа. Потому что ты можешь распространять заболевание, из-за которого из-за тебя лично умрет четыре старика, четыре диабетика, четыре человека, страдающих ишемической болезнью сердца и другими заболеваниями. А, может быть, просто случайный ребенок, который случайно, мы даже не будем знать почему, тоже умрёт, — сказал Красовский.

Это не первый борец с антипрививочниками. С идеей привлекать к пропаганде прививок религиозные конфессии выступил внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Но РПЦ посчитала плохой идеей привлекать религиозные организации для борьбы с противниками прививок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пока в мире бушует пандемия коронавируса SARS-CoV-2 и Россия обновляет один за другим антирекорды по заболеваемости и смертям, в ноябре в Москве прошла встреча ультраконсервативных движений «против корона-террора». Многие из них уверены, что масочный режим, необходимый для сдерживания темпов распространения инфекции, это едва ли не мировой заговор тёмных сил.