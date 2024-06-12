Соучастницу топ-менеджера ЧЭМК Ходоровского арестовали «Ъ»: соучастницу топ-менеджера ЧЭМК Ходоровского арестовали на два месяца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Соучастницу топ-менеджера ЧЭМК Павла Ходоровского арестовали на два месяца, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. По данным издания, женщина за денежное вознаграждение знакомила гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината с несовершеннолетними.

При этом следствие не раскрывает, в чем именно обвиняется женщина. В среду, 12 июня, суд также арестовал на два месяца Павла Ходоровского. Мужчину подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Уточняется, что Ходоровский будет находиться в СИЗО до 10 августа. Рассмотрение вопроса о мере пресечения проходило в закрытом режиме.

Гендиректора ЧЭМК задержали по подозрению в педофилии 11 июня. По информации СМИ, уголовные дела также были возбуждены в отношении «иных лиц». Ходоровского арестовали в его коттедже. Telegram-каналы пишут, что на топ-менеджера вышли через показания женщины, которая искала несовершеннолетних для своих клиентов по всей России. Также сообщается, что до задержания на видео сняли, как Ходоровский имеет интимную связь с девочкой в возрасте 14-15 лет.