Работающих в ЖКХ мигрантов «втихаря» массово привили от коронавируса

https://static.news.ru/photo/68d41a4a-6a2a-11eb-a6d3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работников ЖКХ «втихаря» массово провакцинировали от COVID-19. Об этом NEWS.ru рассказал основатель одного из крупнейших в России рекрутинговых сервисов Алексей Захаров.

ЖКХ скопом втихаря всем воткнули вакцину. Загрузили в автобусы и отвезли в принудительном порядке. Это было недели две назад, — рассказал Захаров.

По словам эксперта, работники ЖКХ не высказывали каких-то сильных претензий, так как в общежитиях, где эти сотрудники-мигранты скученно проживают, очень многие переболели коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что в столице от COVID-19 привились уже около 400 тыс. человек. В Подмосковье провакцинировались около 100 тыс. человек.