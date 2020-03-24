https://static.news.ru/photo/a4c15d2e-6dff-11ea-a2a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел России призвало всех сотрудников заграничных дипломатических учреждений отложить уход в отпуск из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Эту информацию РИА Новости подтвердили в МИД. В ведомстве уточнили, что соответствующее распоряжение подписал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

МИД РФ в настоящее время активно работает над возвращением россиян, которые остаются в странах со сложной эпидемиологической обстановкой и не могут попасть в РФ из-за ограничений транспортного сообщения. К 26 марта ведомство планирует составить полный перечень граждан, которым требуются помощь в возвращении домой, сообщал NEWS.ru.

По последним данным, общее количество диагностированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 400 тысяч. Около 18 тысяч заболевших скончались.