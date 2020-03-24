Министерство иностранных дел России призвало всех сотрудников заграничных дипломатических учреждений отложить уход в отпуск из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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МИД РФ в настоящее время активно работает над возвращением россиян, которые остаются в странах со сложной эпидемиологической обстановкой и не могут попасть в РФ из-за ограничений транспортного сообщения. К 26 марта ведомство планирует составить полный перечень граждан, которым требуются помощь в возвращении домой, сообщал NEWS.ru.
По последним данным, общее количество диагностированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 400 тысяч. Около 18 тысяч заболевших скончались.
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