Общество

Сотрудников силовых структур вынудили раскрыть номера личных автомобилей

16:24, 18 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти столицы сообщили о необходимости раскрытия сотрудниками силовых структур номеров своих личных и служебных автомобилей. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Иначе МАДИ будет выписывать штрафы за нарушение ограничений из-за коронавируса, — аргументировал такое решение депутат.

Все номера будут внесены в специальную базу. Человек, у которого будет к ней доступ, сможет контролировать любую машину, перевозящую деньги, радиоактивные отходы и прочее.

Как ранее писал NEWS.ru, в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов проверили на наличие пропусков уже более 170 тысяч автомобилей.

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