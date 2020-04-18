Сотрудников силовых структур вынудили раскрыть номера личных автомобилей

https://static.news.ru/photo/f6b84b42-8178-11ea-8f6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти столицы сообщили о необходимости раскрытия сотрудниками силовых структур номеров своих личных и служебных автомобилей. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Иначе МАДИ будет выписывать штрафы за нарушение ограничений из-за коронавируса, — аргументировал такое решение депутат.

Все номера будут внесены в специальную базу. Человек, у которого будет к ней доступ, сможет контролировать любую машину, перевозящую деньги, радиоактивные отходы и прочее.

Как ранее писал NEWS.ru, в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов проверили на наличие пропусков уже более 170 тысяч автомобилей.