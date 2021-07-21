Сотрудников метро Казани поймали за майнингом на работе

Сотрудников казанского МУП «Метроэлектротранс» подозревают в майнинге криптовалюты на трансформаторной электроподстанции по месту работы. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

По версии следствия, главный инженер компании и директор службы энергохозяйства наземного транспорта в марте установили на подстанции работодателя оборудование для майнинга криптовалюты. Система действовала два месяца, за это время предполагаемые преступники потратили электричества более чем на 352 тысячи рублей. За энергию платило предприятие.

Подозреваемые признали вину. На них завели уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), которая предусматривает до четырёх лет лишения свободы, арест до шести месяцев или штраф в размере до 80 тысяч рублей.

Ранее британец начал добывать криптовалюту за счёт получаемой от сжигания навоза энергии. Мужчина «прогнал» навоз через приспособление, которое сжигает выделяемый при разложении экскрементов метан. Оно вырабатывает электричество и делит его на два потока. Часть направляется на питание фермы и автопарка британца, другая часть даёт электроэнергию оборудованию для майнинга криптовалют.