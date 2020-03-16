https://static.news.ru/photo/b66fba44-678c-11ea-8184-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Руководство социальной сети «ВКонтакте» приняло решение о переводе своих сотрудников на режим работы из дома из-за ситуации с коронавирусом в мире.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании. Сеть «ВКонтакте» имеет много инструментов для удалённой работы, такие как чаты, сообщества, видеозвонки, видеотрансляции и ряд других сервисов. На этот период сотрудники получат скидку на доставку еды, а работники, чьё присутствие в офисе необходимо, смогут бесплатно добраться на такси.

Такой формат не повлияет на рабочие процессы и взаимодействие между коллегами, — передаёт ТАСС сообщение компании.

Ранее NEWS.ru писал о том, что компания «Яндекс» посоветовала своим сотрудникам перейти с 16 марта на удалённый режим работы.