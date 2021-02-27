Сотрудники вьетнамского посольства в Москве привились «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/4a490f80-79bc-11eb-a712-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дипломаты из посольства Вьетнама в Москве привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V», рассказали в диппредставительстве.

Там отметили, что получили приглашение на вакцинацию от российского Министерства иностранных дел.

[Мы] считаем, что это очень доброжелательный жест российских друзей, которые заботятся о здоровье сотрудников посольства. Сотрудники посольства Вьетнама с интересом откликнулись на приглашение, — сообщили дипломаты.

Они добавили, что реакции на прививку у каждого сотрудника были индивидуальные, но у всех они были в пределах нормы. Они отметили высокую квалификацию и ответственное отношение медицинских работников, которые ставили вакцину, передаёт РИА Новости.

Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить российских научных работников и медиков не только за вакцину, но и за то, что вылечили некоторых сотрудников посольства и вьетнамских граждан, которые заражались коронавирусом, — заключили в представительстве Вьетнама.

«Спутник V» в России называют первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Помимо данного препарата, в России зарегистрированы ещё два — «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор») и «КовиВак» (создана специалистами центра Чумакова)

Как писал NEWS.ru, вакцина «Спутник V» прошла регистрацию более чем в 30 странах мира. В их числе Алжир, Аргентина, Белоруссия, Боливия, Венгрия, Египет, Мексика, Турция, Черногория и другие. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что препарат зарегистрирован и в его стране. Он отметил, что поставки препарата в республику начнутся «уже скоро».