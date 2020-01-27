https://static.news.ru/photo/fdcf837a-411b-11ea-89a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Типичный Богданович/vk.com

В свердловской больнице сотрудники объявили забастовку из-за отсутствия ремонта в прачечной. В акции принимают участие порядка 15 человек из числа работников прачечной и пищеблока.

По словам недовольных сотрудников, в Центральной районной больнице города Богдановича много нарушений. В частности, ремонт в прачечной не проводился несколько десятков лет. При этом больным выдают одноразовые простыни, которые стирают после того, как перевезут на них трупы. Также вместе с продуктами питания возят биологические жидкости.

Как сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь профсоюза «Альянс врачей» Иван Коновалов, бастующие требуют провести ремонт и устранить все нарушения, они хотят, чтобы «закончился этот ад».

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