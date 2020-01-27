В свердловской больнице сотрудники объявили забастовку из-за отсутствия ремонта в прачечной. В акции принимают участие порядка 15 человек из числа работников прачечной и пищеблока.
По словам недовольных сотрудников, в Центральной районной больнице города Богдановича много нарушений. В частности, ремонт в прачечной не проводился несколько десятков лет. При этом больным выдают одноразовые простыни, которые стирают после того, как перевезут на них трупы. Также вместе с продуктами питания возят биологические жидкости.
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Ранее чиновники Липецкой области решили закрыть станцию переливания крови в городе Ельце. Её работникам предложили вакансии машиниста, тракториста и слесаря. Решение о закрытии станции принято в связи с тем, что содержать её невыгодно, писал NEWS.ru.
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