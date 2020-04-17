Сотрудники столичного метро выявили 74 пассажира с температурой

https://static.news.ru/photo/c0dac658-8074-11ea-bcc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила о 74 пассажирах с температурой. Их обнаружили сотрудники метрополитена.

Затруднений в метро не зафиксировано, но выявлено 74 человека с температурой. Пожалуйста, оставайтесь дома, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее в департаменте транспорта заявили, что поголовной проверки пропусков в столичном метрополитене нет, но сохраняются выборочные. По данным ведомства, на сегодняшний день в подземке наблюдается спокойная обстановка.

Как писал NEWS.ru, система пропусков была введена в Москве на фоне пандемии коронавируса. Её запустили 15 апреля 2020 года.