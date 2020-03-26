https://static.news.ru/photo/cf562fe0-6f2d-11ea-aa74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Пандемия коронавируса заставила представителей среднего и малого бизнеса задуматься о переводе персонала на удалёнку. Сейчас в дистанционном режиме работает 21% сотрудников, а 79% отправили на карантин со второй половины марта.

Согласно опросу платформы «Mail.ru для бизнеса», 30% работников СМБ будут находиться дома одну-две недели, 15% — месяц. Однако 50% респондентов сообщили, что их отправили по домам до тех пор, пока не остановится распространения коронавируса. 79% опрошенных работодатель полностью оплатит работу на удалёнке.

Обрадовались новому формату работы 60% сотрудников, а ещё 78% заявили, что работа из дома повышает эффективность выполнения поставленных начальством задач.

Каждый пятый работник СМБ считает, что режим будет действовать до середины апреля, 21% — до конца апреля, 18% — до лета.

Ранее NEWS.ru писал, что самыми популярными композициями среди пользователей «Яндекс.Музыки» во время удалённой работы стали хиты 1990-х и начала 2000-х годов, песни с жизнеутверждающими текстами и звук банкомата, который отчитывает банкноты.