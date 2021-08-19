Сотрудники СК не поедут на автопробег в поисках коррупции на дорогах

Представители Следственного комитета не поедут в автопробеге, который устраивает Национальная ассоциация грузового автотранспорта «Грузавтотранс» для измерения реальных масштабов коррупции в России. Об этом NEWS.ru рассказал президент ассоциации Владимир Матягин.

По его словам, представители ведомства будут взаимодействовать с дальнобойщиками удалённо.

Не совсем, что они (сотрудники СК. — NEWS.ru) с нами поедут: они нас будут курировать и в каких-то местах мы будем взаимодействовать. Мы будем им давать информацию. В машине самой нашего общественного контроля полицейских не будет, они будут с нами на связи на удалёнке. Зачем их отвлекать от работы, если в каждом регионе есть свои? — подчеркнул он.

Автопробег займёт около месяца. Он начнётся в Москве 22 августа, автомобиль проедет через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Уфу, Самару, Саратов, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар и Симферополь. Матягин отметил, что пробег пройдёт на брендированном микроавтобусе «Общественного контроля».

Мы не собираемся скрываться, мы едем в открытую. На машине будет написано «Общественный контроль» и «Ассоциация „Грузавтотранс“». С нами едет видеооператор, журналист, юрист, водитель и я, — добавил он.

Ранее Znak.com написал , что следователи отправятся в пробег вместе с активистами, чтобы оценить реальные масштабы коррупции.

20 июля в Ставропольском крае задержали 35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. У последнего нашли настоящий дворец с золотым унитазом. Задержанных обвиняют в коррупции.

Вскоре после этого Матягин опубликовал видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, где предложил ему приехать в любой регион, пообещав, что везде у «сотрудников ГИБДД, Ространснадзора, Ростехнадзора, начальников пожарных инспекций» можно найти «такие же хоромы [как у Сафонова, который жил в золотом дворце]».