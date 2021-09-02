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Сотрудники прокуратуры «прифотошопили» себя к снимку с возложением цветов

15:01, 03 сентября 2021
Сотрудники прокуратуры «прифотошопили» себя к снимку с возложением цветов Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Двое сотрудников прокуратуры Алтайского края прифотошопили, как они возлагают цветы к мемориалу памяти погибших советских воинов вместе с ветераном. Ведомство начало проверку, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Накануне ветеран прокуратуры Алтaйского края Наталья Донских отправилась к мемориалу памяти погибших советских воинов, чтобы возложить цветы. Двое её кoллег решили не ходить лично, а добавили свои фигуры на фото.

При этом прокурорские работник выложили в Instagrаm наряду со своим творчеством ещё и исходник с одиноким ветераном. Коллеги правоохранителей уже проверяют, насколько эта информация соответствует действительности.

30 августа сотрудники Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю обратили внимание на видео, на котором двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня на мемориальном комплексе, посвящённом погибшим в годы Гражданской войны. Видео было снято их спутницами и сопровождалось смехом.

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