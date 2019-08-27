https://static.news.ru/photo/5493069e-c955-11e9-aa14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Сухоруков.РИА Новости

Сотрудников Пенсионного фонда России заподозрили в продаже персональных данных россиян. Как следует из материалов проверки Генпрокуратуры, работники ПФР передавали их за вознаграждение в негосударственные пенсионные фонды.

По данным надзорного ведомства, поводом к проверке стали «массовые злоупотребления при переводе пенсионных накоплений граждан в НПФ». Как пишет «Коммерсант», по результатам переходных кампаний 2017–2018 годов из ПФР в НПФ поступило 209,2 млрд рублей.

Утраченный в связи с этим инвестиционный доход составил более 45 млрд рублей, — отметили в прокуратуре.

По версии проверяющих, работники ПФР незаконно перенаправляли средства граждан в негосударственные фонды, в частности, используя поддельные записи о совершении нотариальных действий по удостоверению подписей граждан и доверенностей. На риски фальсификации подаваемых заявлений на перевод пенсионных накоплений неоднократно жаловались топ-менеджеры НПФ.

В связи с этим Генпрокуратура РФ поручила проверить деятельность частных фондов по всей стране, результаты проверки представят до 6 сентября.

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