Сотрудники Московского зоопарка начали будить тушканчиков

https://static.news.ru/photo/851872d4-7d7f-11ea-89c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscowzoo.ru

Работники Московского зоопарка показали, как проходит спячка у тушканчиков. Животные проводят во сне около пяти месяцев.

Тушканчиков помещают на зиму в специальные холодильники, информирует mos.ru. В камерах поддерживается наиболее благоприятная температура для спячки. Когда масса животных достигает определённых показателей, их начинают будить сотрудники зоопарка.

В течение полугода зоологи Московского зоопарка следили за самочувствием и весом тушканчиков. Грызунов разбудили, когда накопленные ими жировые запасы истощились и масса их тел достигла летних показателей. За зиму они потеряли примерно четверть своего веса, — рассказали в зоопарке.

Директор учреждения отметила, что тушканчики быстро возвращаются к своему привычному ритму жизни. Работники стараются следить за тем, чтобы жизненные циклы у грызунов в неволе были такими же, как и у диких сородичей.

NEWS.ru ранее сообщал, что в Московском зоопарке проснулись сурки. Они вышли из спячки раньше времени.