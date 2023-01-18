Сотрудники МЧС спасли сивуча на Сахалине

Фото: Shutterstock

Сивуч

В Сахалинской области сотрудники МЧС спасли сивуча. Животное вынырнуло из воды на лед. За это время полынья замерзла, и сивуч оказался в ловушке — путь в воду был закрыт. Тюлень трое суток провел на поверхности, пока его не заметил местный житель и не обратился за помощью к спасателям, передает ОТР.

Сотрудники МЧС вместе с представителями общественной организации на санях довезли его к морю и выпустили в естественную среду обитания, — сообщает ОТР.

На острове Диксон 3 сентября 2023 года спасли белого медведя, которого нашли с ножевыми и огнестрельными ранениями. Животное перенаправили в Москву, в его теле обнаружили около 50 следов от картечи. По одной из версии, на медведя напали браконьеры. По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, у животного также отказали задние лапы.

Сейчас здоровью медведя Диксона ничего не угрожает. Сотрудники Московского зоопарка, где теперь находится белый медведь, поздравили его с Новым годом вкусными подарками: коробку положили под сосну, украшенную яблоками. Дерево для Диксона специально подвесили выше, чтобы мишка мог тянуться за ним и развивать поврежденные мышцы.