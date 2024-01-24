Сотрудники климовской котельной просят выпустить их начальника из СИЗО Сотрудники котельной в Климовске просят выпустить их начальника Чикова из СИЗО

Фото: t.me/moscowcourts

Александр Чиков

Сотрудники котельной в Климовске обратились с просьбой выпустить их руководителя Александра Чикова из СИЗО, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Работники подтвердили, что обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности Чиков, до самого задержания пытался отремонтировать неисправный котел.

Наш начальник с первого дня аварии находился с нами, не уходил домой. Были приняты все меры устранения неполадок. Он хотел запустить остановившееся оборудование и вернуть людям тепло в дома. <...> Что касалось старого оборудования — его это тоже беспокоило. Он неоднократно писал служебные записки, говорил о замене оборудования, но они [высшее руководство] ничего не делали. <...> Просим освободить Чикова Александра Ивановича из-под ареста и прекратить дело в отношении его, — заявили работники.

Коллеги Чикова рассказали, что работают под руководством Чикова с 2011 года. За это время он провел в котельную отопление, оборудовал в здании раздевалки, комнаты для приема пищи. Он помогал подчиненным в сложных ситуациях и добивался того, чтобы коллеги работали по инструкциям и знали, как функционирует котельная. Но высшее руководство этим не интересовалось и не пыталось заменить оборудование, несмотря на обращения Чикова.

Начальника котельной в Климовске арестовали до 7 марта. Он проходит обвиняемым по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Жена Чикова ранее заявила, что ее мужу 65 лет, и он болен сахарным диабетом, гипертонией и атеросклерозом нижних конечностей. Она убеждена, что нахождение в СИЗО опасно для жизни ее супруга.