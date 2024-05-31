Сотрудники кладбища под Крекшино рассказали, когда видели мать Заворотнюк Сотрудники кладбища под Крекшино заявили, что давно видели мать Заворотнюк

Фото: NEWS.ru

Сотрудники кладбища в деревне Крекшино, где находится семейная могила скончавшейся после продолжительной болезни Анастасии Заворотнюк, рассказали, что последний раз видели мать артистки Валентину Борисовну несколько лет назад. Они добавили, что если все же мать Заворотнюк и посещала семейную могилу, то они ее не видели, никто из семьи звезды «Моей прекрасной няни» туда не приходил, передает корреспондент NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что мать актрисы за день до смерти дочери посещала Крестовоздвиженский храм в Крекшино. По словам служительницы церкви, женщина вела себя достойно, держалась и никогда не плакала на людях. Собеседница добавила, что члены семьи приходили на Крещение, набирали воду, Валентина Борисовна писала записки о здравии.

Продавец цветов из Крекшино также признался, что не видел актрису пять лет. По его словам, последний раз знаменитость попадалась ему на глаза в 2019 году. После этого к нему за цветами приходила только ее мать. Супруг актрисы Петр Чернышев также не появлялся, добавил мужчина.

Известно, что в поселке Крекшино находятся дети актрисы — 23-летний Майкл и 28-летняя Анна Стрюковы. Организацией похорон занимается сын Анастасии. Отпевание пройдет в храме Воздвижения Честного Креста Господня, который расположен в том же населенном пункте.

Прощание с актрисой состоится 1 июня в 11:00–14:00 в Покровском монастыре. Место ее захоронения на Троекуровском кладбище будет доступно для посещений с 16:00 до 17:00.