Помощники депутатов Госдумы лишились отдыха за границей «Ведомости»: помощникам депутатов Госдумы запретили покидать Россию

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

В Государственной думе ужесточили правила предоставления отпусков помощникам депутатов, они вынуждены отказаться от поездок за границу, передают «Ведомости» со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с ситуацией. При подаче заявления на отпуск отдел кадров требует указать, что «отдых за границей не планируется». Одним из объяснений этой меры служит доступ помощников депутатов к сведениям секретного характера.

При подаче заявления на отпуск в отделе кадров теперь требуется вручную писать на бланке, что «отпуск за границей не планируется», — сообщил один из собеседников.

Отмечается, что перед подачей заявления с сотрудником проводится беседа, в рамках которой даются разъяснения о том, что на фоне сложной геополитической обстановки за границу лучше не выезжать.

О наказании за нарушение данного предписания не сообщается.

Согласно информации другого источника, прямого запрета на выезд за рубеж нет. Он действует на уровне советов и рекомендаций, и никаких санкций и ограничений за это не предусмотрено.

Собеседник добавил, что некоторые помощники депутатов имеют доступ к папкам с закрытой информацией, и тут, по его словам, логично, что о выезде за границу нужно просить разрешение.

Он добавил, что в страны ОДКБ помощники депутатов могут ездить без ограничений.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в сегодняшних условиях госслужащие не должны покидать Россию, если их поездки не связаны с государственными задачами. Сейчас они должны заниматься внутренними проблемами, указал он.