Сотрудники Гепрокуратуры выявили в Сети фейки о сотнях погибших от COVID-19

https://static.news.ru/photo/13b7dc24-7d57-11ea-bcc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ выявили в Сети несколько случаев распространения ложной информации о сотнях людей, которые погибли от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что фейки были выявлены прокурорами в Северной Осетии, Башкирии, Свердловской и Волгоградской областях. Публикации содержат заведомо ложные сведения о жертвах коронавируса. Обнародованные в Сети данные противоречат официальной информации, заявили в ведомстве.

Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Генпрокуратуры.

Как ранее передавал NEWS.ru, представители социальной сети «ВКонтакте» рассказали о фейках о коронавирусе. За месяц сотрудники сервиса удалили больше 800 тысяч недостоверных постов о COVID-19.