Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в Махачкале

https://static.news.ru/photo/a0e5aa1c-4751-11eb-a532-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности в пятницу, 25 декабря, совместно с МВД РФ провели операцию и пресекли подготовку теракта на территории города Махачкала. Об этом на следующий день сообщили представители ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что в ходе операции была выявлена группа злоумышленников, готовящих теракт. Все они — члены ячейки «Исламского государства» (запрещённая на территории РФ террористическая международная организация).

Правоохранители задержали четырёх преступников, которые собирались подорвать взрывное устройство у одного из административных зданий правоохранительных органов, а затем совершить вооружённое нападение. Их личности пока не разглашаются в интересах следствия.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела.

Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации), проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности задержанных по статье 30 и статье 205 УК России (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц), — цитирует РИА Новости сообщение от ЦОС ФСБ.

Как ранее передавал NEWS.ru, ФСБ опубликовала видеозапись, снятую во время задержания 17-летнего юноши, который хотел изготовить самодельное взрывное устройство по инструкциям из Сети и с его помощью устроить теракт в Тамбове.

На кадрах оперативники врываются в съёмную квартиру подростка 2003 года рождения и кричат, чтобы тот сидел «ровно».