Сотрудники ФСБ и ФСО не смогли получить QR-коды для прохода в кафе

Сотрудники некоторых подразделений ФСБ и ФСО не смогли получить QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве, Подмосковье и других регионах. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в ведомствах.

Как стало известно, затруднения могли возникнуть из-за того, что не все ведомственные клиники подключены к системе ЕМИАС. Кроме того, один из источников уточнил , что данные сотрудников не вносятся в регистр системы.

В свою очередь источник, близкий к московским властям, заметил, что такая ситуация действительно не исключена — к департаменту здравоохранения поступило несколько таких обращений от сотрудников силовых структур.



Уточняется, что доступ к QR-кодам не могут получить сотрудники центрального аппарата ведомства. В связи с этим силовики вынуждены обращаться в поликлиники по месту жительства несмотря на то, что также обслуживаются и в ведомственных медицинских учреждениях. Такая же ситуация наблюдается и в некоторых подразделениях ФСО.

Тем не менее источники издания выражают уверенность, что несмотря на возникшие проблемы, трудности с получением QR-кода будут устранены.

Ранее сообщалось, что в Москве с 28 июня в заведения общепита пускают гостей только при предъявлении QR-кодов. Столичный предприниматель Роман Зарипов нашёл способ обойти это ограничение.