Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Казани сотрудники ДПС остановили сани с Дедом Морозом за нарушение ПДД. На видео, которые сняли очевидцы, видно, что сани прицеплены к автомобилю Mercedes, а сама иномарка стоит возле знака «Остановка запрещена».

В момент разговора сотрудника с водителем в санях сидел гражданин в костюме новогоднего деда, пишет «Татар-информ».

Ролик был опубликован в соцсети.

Ранее в городе Рыбинске Ярославской области прошёл парад «НаШествие» из 2020 Дедов Морозов. Во главе шествия шёл главный Дед Мороз из Великого Устюга.

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