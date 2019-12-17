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В Верховном суде России согласны с предложением об ограничении применения к предпринимателям статьи 210 УК РФ, которая предусматривает наказание за организацию преступного сообщества. Об этом заявил зампред ВС Владимир Давыдов.

По его мнению, в текст статьи можно внести поправки, согласно которым она не будет распространяться на руководителей и сотрудников организации, ведущей обычную экономическую деятельность и не имеющей отношения к профессиональной...