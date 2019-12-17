В центре Казани сотрудники ДПС остановили сани с Дедом Морозом за нарушение ПДД. На видео, которые сняли очевидцы, видно, что сани прицеплены к автомобилю Mercedes, а сама иномарка стоит возле знака «Остановка запрещена».
В момент разговора сотрудника с водителем в санях сидел гражданин в костюме новогоднего деда,
Ролик был опубликован в соцсети.
Ранее в городе Рыбинске Ярославской области прошёл парад «НаШествие» из 2020 Дедов Морозов. Во главе шествия шёл главный Дед Мороз из Великого Устюга.
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