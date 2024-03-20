Стало известно о состоянии сотрудников бара после дебоша Кологривого Совладелец сети баров Глущенко: сотрудники в порядке после дебоша Кологривого

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Сотрудники бара в Новосибирске, где актер Никита Кологривый устроил дебош, отказались от помощи медиков и чувствуют себя хорошо, сообщил «Подъему» совладелец сети Tangiers Lounge Кирилл Глущенко. Он также добавил, что из посетителей заведения никто не пострадал.

Это сотрудники. Они отказались от помощи. Там вроде все хорошо. Но мы выясняем все обстоятельства, сейчас пока разбираемся, — подчеркнул собеседник.

Глущенко не смог подтвердить или опровергнуть версию о том, что звезда «Слова пацана» начал проявлять агрессию после того, как одна из официанток отказала ему в близости. Он отметил, что еще не общался с персоналом бара.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта, подравшись с работниками. Также СМИ сообщали, что Никита Кологривый устроил скандал на фан-встрече в Новосибирске, поругавшись с организаторами мероприятия. Уточнялось, что актер обвинил их в неумении встречать гостей и покинул кинотеатр, где должна была пройти встреча.

Агент артиста позднее подтвердила, что в новосибирском баре произошел конфликт с участием актера. Она добавила, что происшествие было улажено по согласию сторон. Комментируя информацию о том, что актер укусил официантку, агент уточнила, что такого не было, а информацию об этом раздули СМИ.